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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

08 Mart 2019 Cuma 21:36
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ndinga, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Diabate

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Seth, Murat Akça, Donald, Aleksic, Barış Alıcı, Ahmed Ildiz, Murat Yıldırım, Eren Tozlu

Goller: Dk. 35 Fatih Aksoy, Dk. 45 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kart: Dk.21 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç, pasını Ndinga'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.

24. dakikada Hakan Arslan, ceza alanı dışında topu Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışında Fatih Aksoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Özer Hurmacı geçti. Özer Hurmacı'nın ortasında topa iyi yükselen Fatih Aksoy, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın altıpas üzerinden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın sağ kanattan ortası sonrası ön direkte topu önüne alan Douglas, yakın mesafeden topu kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluşturdu. 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:36
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Evkur Yeni Malatayspor
  3. Futbol: Spor Toto Süper Lig

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