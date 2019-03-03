Futbol: Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor: 1 - Göztepe: 1

Stad: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç Sezertam Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Filipovic, Zuta (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana (Dk. 82 Hadziahmetovic), Jahovic Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Castro (Dk. 85 Poko), Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah (Dk. 68 Jerome), Yasin Öztekin, Ghilas (Dk. 46 Ngando) Goller: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor), Dk. 53 Yasin Öztekin (Göztepe) Kırmızı kart: Dk. 90+1 Kadu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Zuta, Dk. 82 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 59 Yasin Öztekin, 90+1 Beto (Göztepe)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor-Göztepe karşılaşması 1-1 berabere bitti. 50. dakikada Berkan Emir'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı. 53. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Castro'nun uzun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 56. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanatta kaleci Serkan Kırıntılı ile girdiği başa baş mücadelenin ardından şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 67. dakikada Skubic'in pasında, ceza sahası içinde bulunan Milosevic'in vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle kornere çeldi. 90+3. dakikada Kadu'nun Jahovic'e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 90+4. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beta'dan oyun sahasına döndü. 90+7. dakikada ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Milosevic'in ceza sahası içinden pasında, altıpas üzerinden Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.