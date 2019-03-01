Futbol: Spor Toto Süper Lig - Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 4



Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico (Dk. 80 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Charles, Amilton, Fredy (Dk. 57 Doukara), Serdar Özkan (Dk. 63 Drole), Mevlüt Erdinç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 57 Moulin), Djedje, Sacko (Dk. 76 İlhan Parlak), Canteros (Dk. 82 Scarione), Boyd, Orgill

Goller: Dk. 19 Chico, Dk. 30 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 21, 26 ve 41 Orgill, Dk. 90+6 Boyd (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boyd, Dk. 17 Sedat Ağçay, Dk. 63 Kitsiou, Dk. 72 Pinto, Dk. 78 Altay Bayındır, Dk. 84 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Nazım Sangare, Dk. 62 Hakan Özmert, Dk. 90+3 Diego (Antalyaspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. 48. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Diego'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kale direğinin yanından kornere gitti. 75. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doukara'nın ortasında penaltı noktası civarında Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Dönen topu savunma kornere gönderdi. 90+2. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 90+6. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun içeriye çevirdiği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-4 Karşılaşma, konuk takımın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



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