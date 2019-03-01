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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

01 Mart 2019 Cuma 21:41
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Fredy, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Goller: Dk. 19 Chico, Dk. 30 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 21, 26 ve 41 Orgill (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boyd, Dk. 17 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Nazım Sangare (Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, Altay Bayındır topa müdahale ederek gole izin vermedi.

19. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, ön direkteki Chico'nun kafa vuruşunda, arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

21. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1

26. dakikada MKE Ankaragücü mücadelede öne geçti. Konuk takımın ani gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Boyd, topu kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Orgill, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

30. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçen Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelerle buluştu: 2-2

41. dakikada MKE Ankaragücü maçta yeniden öne geçti. Pinto'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boyd'un arka direğe ortasında Orgill, kafayla topu filelere yolladı: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:41
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