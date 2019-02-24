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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- MKE Ankaragücü: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

24 Şubat 2019 Pazar 14:25
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Eduok, Opseth

Gol: Dk. 25 Boyd (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Sacko'nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Sehic kontrol etti.

25. dakikada başkent temsilcisi öne geçti. Orgill'in sağ taraftan ortasında ceza alanında müsait durumda topla buluşan Boyd, topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır topu kornere tokatladı.

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:25
  1. 23. hafta
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Futbol
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig

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