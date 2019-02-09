Futbol: Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Robinho Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Scuk, Sunu, Obertan, Eduok, Opseth Gol: Dk. 11 Opseth (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 10 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 22 Epureanu (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 2. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Robinho topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Sehic, direk dibinde çizgi üstünde meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu. 6. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası sağ çizgisinde hareketlenen Visca'nın sert şutunda, kaleci Sehic topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. 11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol taraftan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Opseth ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 25. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, Medipol Başakşehir savunmasına çarpan top yön değiştirdi. Kaleci Mert Günok'u yanıltan meşin yuvarlak, direğin dibinden az farkla kornere gitti. 35. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Obertan'ın pasıyla topla buluşan Eduok'un sol ayak içiyle yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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