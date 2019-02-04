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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0

04 Şubat 2019 Pazartesi 22:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Yusuf Erdoğan (Dk. 73 Burak Kapacak), Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk.10 Saivet), Badji, Latovlevici (Dk. 60 Lima), Umut Nayir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Ömer Ali Şahiner (Dk. 57 Fofana), Volkan Fındıklı, Milosevic (Dk. 78 Yatabare), Jevtovic, Traore, Jahovic (Dk. 88 Ali Çamdalı)

Sarı kartlar: Dk. 78 Milosevic, Dk. 86 Yatabare (Atiker Konyaspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Bursaspor, kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada Saivet'in serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa yükselen Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Latovlevici'nin ceza alanına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Umut Nayir'in uzak kale direğine doğru gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kontrol etti.

62. dakikada Saivet'in ara pasında rakip savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Umut Nayir, soldan hareketlenen Yusuf Erdoğan'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan hızla gelişen Bursaspor atağında Barış Yardımcı'nın ceza alanı içine doğru yaptığı ortayı kaleci Serkan Kırıntılı kalesinden çıkıp müdahale ederek, uzaklaştırmaya çalıştı. Seken topta Saivet, meşin yuvarlığı kalecinin üstünden aşırarak ağlara gönderdi. Hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde kaleci Serkan Kırıntılı'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 22:09
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