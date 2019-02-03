Futbol: Spor Toto Süper Lig Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 6

Stat: Antalya



Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk (Dk. 46 Fredy), Cissokho (Dk. 74 Mevlüt Erdinç), Chico, Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Drole (Dk. 46 Amilton), Doukara

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano, Dorukhan Toköz, Atiba, Lens, Ljajic (Dk.81 Kagawa), Caner Erkin (Dk. 59 Larin), Güven Yalçın (Dk. 69 Medel)

Goller: Dk. 35 Ljajic, Dk. 39 Dorukhan Toköz, Dk. 43 Atiba, Dk. 67 Salih Dursun (Kendi kalesine), Dk. 82 ve 84 Kagawa (Beşiktaş) Dk. 50 Doukara (Antalyaspor), Dk. 90 Chico (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 14 Vida, Dk. 72 Lens (Beşiktaş) Dk. 84 Amilton, Dk 90+1 Doukara, Dk. 90+2 Doğukan Sinik (Antalyaspor)



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. 50. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düşürdü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Dönen topu alan Doukara, ceza sahası çizgisi üzerinden yeniden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağlarla buluştu: 3-1 61. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Chico'nun vuruşunda, kaleci Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı. 67. dakikada Beşiktaş tekrar farkı 3'e çıkardı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Lens'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın penaltı noktası üzerine ortasında, araya giren Salih Dursun'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlara gitti: 4-1 76. dakikada orta sahada topu kapan Larin, topu sürerek kaleci Boffin'le karşı karşıya karşıya kaldı. Larin'in şutunda araya giren Nazım Sangare'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Medel'in önünde kaldı. Medel'in uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, top yandan auta çıktı. 82. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Beşiktaş atağında Lens'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kagawa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 5-1 84. dakikada Beşiktaş farkı beşe çıkardı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Kagawa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 6-1 90. dakikada Antalyaspor farkı tekrar 4'e düşürdü. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ortasında ön direkte topla buluşan Mevlüt Erdinç kafayla arkaya gönderdi. Arka direkte topla buluşan Chico'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Karius'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 6-2 Karşılaşma, Beşiktaş'ın 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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