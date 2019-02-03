Futbol: Spor Toto Süper Lig Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 3 (İlk yarı)

Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Drole, Doukara

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano, Dorukhan Toköz, Atiba, Lens, Ljajic, Caner Erkin, Güven Yalçın

Goller: Dk. 35 Ljajic, Dk. 39 Dorukhan Toköz, Dk. 43 Atiba (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 14 Vida (Beşiktaş)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor-Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. 17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kazandığı korner atışında, Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Doğukan Sinik'i kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı. 26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Adriano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül, kaleci Boffin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce korner kararı verdi. Daha sonra VAR'a giden Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Ljajic'in vuruşunda, kaleci Boffin topu çelmeyi başarırken, dönen topu tamamlayan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım, Güven Yalçın'ın penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, atışın tekrarlanmasını istedi. 35. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Tekrar kullanılan penaltıda topun başına geçen Ljajic, Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1 39. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden pasında, penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Dorukhan Toköz, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2 43. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu sol çaprazdan tamamlayan Atiba, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi: 0-3 Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.







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