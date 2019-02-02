Futbol: Spor Toto Süper Lig Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Fernandes (Dk. 80 Ozan Tufan), Cisse (Dk. 90+3 Josef Sural)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli (Dk. 82 Yunus Akgün), Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou (Dk.55 Sinan Gümüş)

Goller: Dk. 45+3 Djalma (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Feghouli, (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 6 Luyindama, 45+2 Fernando, Dk. 51 Ndiaye, Dk. 90 Sinan Gümüş, Dk 90+1 Marcao (Galatasaray) Dk. 37 Villafanez, Dk. 77 Welinton, Dk. 90 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 52. dakikada Galatasaray karşılaşmada beraberliği yakaladı. Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın üzerinden ağlarla buluştu: 1-1 62. dakikada Djalma'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 78. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı. 89. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinde yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



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