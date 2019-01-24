Futbol: Spor Toto Süper Lig - Ligde 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu 26 Ocak Cumartesi: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım 27 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa 16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan 19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy 28 Ocak Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık 20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan 20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

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