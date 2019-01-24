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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Ligde 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

24 Ocak 2019 Perşembe 12:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:16
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