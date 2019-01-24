Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Ligde 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı24 Ocak 2019 Perşembe 12:16
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
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