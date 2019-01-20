Futbol: Spor Toto Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 0



Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 46 Ozan Tufan), Junior Fernandes (Dk. 77 Taha Yalçıner), Djalma, Cisse (Dk. 86 Sural) Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Rybalka (Dk. 75 Kone), Hakan Arslan (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ndinga, Torje (Dk. 63 Diabate), Emre Kılınç, Ziya Erdal, Muhammet Demir

Goller: Dk. 37 Djalma (Penaltıdan), Dk. 45+1 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kart: Dk. 26 Hakan Arslan, Dk. 90+2 Bjarsmyr, Dk. 90+5 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. 53. dakikada Sivasspor, gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahası içinde topla buluşan Rybalka, Tzavellas'ı geçtikten sonra kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

56. dakikadaki Sivasspor atağında Ziya Erdal'ın uzun pasını Hakan Arslan arkaya aşırttı. Bu pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammet Demir, son vuruşu yapamadı. 63. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca'nın ortasında, arka direkte Junior Fernades topu Ozan Tufan'a indirdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Tolgahan Acar zorlanmadan meşin yuvarlağı kontrol etti. 81. dakika Ozan Tufan orta sahada kaptığı topla hızla rakip yarı sahayı katetti. Ozan'ın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.



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