Futbol: Spor Toto Süper Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Atiker Konyaspor: 219 Ocak 2019 Cumartesi 16:34
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz (Dk. 82 Tolga Ünlü) Lokman Gör, Leo, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Dk. 46 Rashad Muhammed), Sunu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 72 Milosevic), Fofana (Dk. 83 Diagne), Jahovic (Dk. 72 Yatabare)
Goller: Dk. 45+3 Ömer Ali Şahiner, Dk. 57 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 59 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Jevtovic, Dk. 62 Fofana, Dk. 67 Ömer Ali Şahiner, Dk. 68 Traore (Atiker Konyaspor), Dk. 49 Rashad Muhammed, Dk. 82 İbrahim Akdağ, Dk 90+1 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
57. dakikada köşe vuruşunda kaleciye çarpan top, Volkan Fındıklı'nın önünde kaldı. Volkan'ın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2.
59. dakikada Atiker Konyaspor'un golü sonrasında santra yaparak atağa kalkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, ceza alanı içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
66. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasının dışında topla buluşan Scuk'un vuruşunda, top direkten döndü.
84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
86. dakikada ceza sahasının sol kanadında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından auta gitti.
90+1. dakikada Emrah Başsan'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen top, karambolde oyun alanının dışına çıktı. Bu pozisyonda önce korneri gösteren maçın hakemi Ali Palabıyık, daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde pozisyonu bir kez daha izledi ve Atiker Konyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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