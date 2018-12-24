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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Akhisaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Ulusoy, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Lopes, Güray Vural, Sissoko, Serginho, Onur Ayık (Dk. 69 Regattin), Josue (Dk. 90+2 Bilal Kısa), Barbosa, Manu (Dk. 66 Bokila)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Moke, Volkan Fındıklı, Jevtovic (Dk. 77 Jonsson), Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk 79 Milosevic), Traore (Dk. 85 Yatabare), Jahovic

Sarı kartlar: Dk. 19 Hadziahmetovic, Dk. 38 Skubic Dk. 45+3 Jevtovic (Atiker Konyaspor), Dk. 31 Onur Ayık, Dk. 66 Barbosa, Dk. 88 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Atiker Konyaspor atağında Traore'nin ceza sahası dışından sağ çapraz pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğinin üstünden dışarıya çıktı.

59. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Barbosa’nın ortaladığı top Moke'ye çarparak Onur Ayık'ın önünde kaldı. Onur Ayık'ın müsait pozisyonda gelişine sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı golü önledi.

62. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Traore’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

73. dakikada Akhisarspor, Jahovic'in Barbosa'ya ceza sahası içinde tehlikeli hareketinde çift vuruş kazandı. 75. dakikadaki çift vuruşu kullanan Josue'nin dokunduğu topa Adrien Regattin'in şutu üstten dışarı gitti.

83. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Josue ile paslaşan Serginho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, meşin yuvarlak arka direk dibinden dışarı çıktı.

84. dakikada Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Müsabaka, 0-0 tamamlandı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:11
  1. Akhisarspor
  2. Atiker Konyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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