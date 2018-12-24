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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico (Dk. 19 Harun Alpsoy), Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Dk. 82 Drole), Serdar Özkan, Doukara (Dk. 90+2 Fehmi Koç)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla (Dk. 90+2 Reyes) , Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Ayew, Soldado (Dk. 69 Slimani)

Kırmızı kart: Dk. 75 Neustaedter (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Ekici, Dk. 90+2 Slimani (Fenerbahçe) Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

51. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, kaleci Boffin son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

58. dakikada Ayew'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ortasında arka direkte topla buluşan Isla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada Eljif Elmas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, soluna giden meşin yuvarlağa son anda uzanarak kornere tokatlamayı başardı.

85. dakikada Doukara'nın pasında defans arkasına sarkan Drole'un topu kontrol etmesinden önce kalesinden çıkan Harun Tekin, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hakan Özmert'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
  1. Antalyaspor
  2. Fenerbahçe
  3. Spor Toto Süper Lig

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