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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Akhisaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Ulusoy, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Lopes, Güray Vural, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Josue, Barbosa, Manu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Moke, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Traore, Jahovic

Sarı kartlar: Dk. 19 Hadziahmetovic, Dk. 38 Skubic Dk. 45+3 Jevtovic (Atiker Konyaspor), Dk. 31 Onur Ayık (Akhisarspor)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

2. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Traore'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Aykut Çeviker topu çizgiden çıkardı.

35. dakikada Atiker Konyaspor, tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta, Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutu Caner Osmanpaşa'dan döndü. Pozisyonun devamında dönen topu tamamlayan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi.

37.dakikada kaleci Fatih Öztürk'ün uzun pasında Josue'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Manu’nun sağ çapraz pozisyondan attığı şutta kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Daha sonra meşin yuvarlağı önünde bulan Manu'nun ceza sahası içerisine ortasında Atiker Konyaspor, pozisyonu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk devresi, 0-0 tamamlandı.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:09
  1. Akhisarspor
  2. Atiker Konyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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