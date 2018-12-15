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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:46
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay (Dk. 53 Fink), Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 84 Robin Yalçın), Petrucci, Umar, Boldrin (Dk. 79 Süleyman Koç), Samudio, Vedat Muric

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 90 Welinton), Merih Demiral, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 81 Maniatis), Fernandes (Dk. 86 Hasan Ayaroğlu), Cisse

Goller: Dk. 42 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 56 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ceyhun Gülselam, Dk. 84 Tzavellas, Dk. 90+3 N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 31 Boldrin, Dk. 70 Fink, Dk. 74 Saadane, Dk. 77 Brabec (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maç, 1-1 sona erdi.

48. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesinde önce devam ettiren ardından VAR incelemesi yapan Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında Saadane'nin vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına yatarak topu çıkarmayı başardı.

56. dakikada Petrucci'nin sağ taraftan ceza sahası altıpas içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.

62. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Abdullah Durak'ın vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Bu kez altpas üzerinde Brabec'in vuruşunda, savunma son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Tzavellas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Merih Demiral'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın tek eliyle güçlükle çeldiği topu Saadane kornere gönderdi.

78. dakikada Villafanez'in caza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere attı.

88. dakikada Petrucci'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:46
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. ilk yarı
  5. Spor Toto Süper Lig

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