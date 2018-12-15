Futbol: Spor Toto Süper Lig
Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)15 Aralık 2018 Cumartesi 14:40
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Umar, Boldrin, Samudio, Vedat Muric
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Villafanez, Fernandes, Cisse
Gol: Dk. 42 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 31 Boldrin (Çaykur Rizespor)
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
3. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sol taraftan ceza sahsı içerisine ortasında, ön direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.
14. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kale önünde defans oyuncuları topu çizgiden çıkardı.
20. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içerisine ortasında, Taha Yalçıner etkili kafa vuruşu yapamayınca top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
23. dakikada Brabec'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
36. dakikada Cisse'nin soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, N'Sakala'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.
42. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Fernandes'in gelişine altıpas üzerinde vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
- Maçtan notlar
Çaykur Rizesporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafı bulunan tişört ile çıktı.
Yeşil-mavililer ayrıca sahaya "Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Seni Unutmayacağız." yazılı pankartla çıkarken, kollarına siyah bant taktı. Maç öncesi saygı duruşu yapıldı.
Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, saygı duruşunda şehit olan Altuğ Verdi'nin fotoğrafı bulunan tişört giydi.
Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise maça sol kolunda Verdi'nin fotoğrafı bulunanan formalarla çıktı.
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