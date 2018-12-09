THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

09 Aralık 2018 Pazar 14:38
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, Sunu

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Donald, Eren Tozlu, Aleksic

Gol: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk 43 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın direkt kaleye gönderdiği şuta top, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle ceza yayı içinde Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer Hurmacı'nın, müsait pozisyonda çektiği şut savunmadan döndü.

16. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Özer Hurmacı'nın ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Taylan Antalyalı'nın çektiği şutu kaleci Fanolle, kornere çeldi.

25. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden kaleye çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor penaltı şansını değerlendirerek öne geçti. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Scuk, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı soldan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:38
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. ilk yarı
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis memurundan kişisel resim sergisi
    1. Polis memurundan kişisel resim sergisi
    2. Somali'de Şebab'a operasyon: 6 militan..
    3. 10 günlük durgunluk 50 tonluk bereket..
    4. ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi..
    5. İran'da 'mali suçlar işleyen' bir..
    6. Akıllara depremi getirdi! İstanbul'da..
    7. Sağlık meslek lisesi öğrencisi bile..
    8. Süper Lig ekibinde deprem! İstifa etti
    9. Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin..
    10. Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi,..
    11. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    12. Konyaspor'dan şok iddia! Hakem tehdit..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Avrupa’da Müslümanlara yönelik..
    15. Yengesini boğarak öldürmüştü! Savunma..
    16. IKBY'de yolsuzluk dosyaları..
    17. "Yargı siyasi tercihte bulunamaz"
    18. "Vergi teşviki otomotive can verdi,..
    19. Belçika'da milliyetçi Flaman partisi..
    20. Giresunspor kötü gidişata "dur" demek..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe