0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

02 Aralık 2018 Pazar 18:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Chedjou, Vergini, Barış Yardımcı (Dk. 46 Burak Kapacak), Latovlevici, Badji, Saivet (Dk. 90 Ramazan Keskin), Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Umut Nayir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Schwechlen, Lokman Gör, Egemen Korkmaz, Auremir, Özer Hurmacı (Dk. 77 Munsy), İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Kone), Scuk, Sunu (Dk. 71 Erhan Çelenk), Thy

Goller: Dk. 36 Umut Meraş, Dk. 60 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 45+2 Chedjou (kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Aytaç Kara, Dk. 88 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 76 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

60. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Lima, ceza sahası ön çizgisinden kale arkasına doğru yönelen Latovlevici'ye topu gönderdi. Sol çaprazda zor pozisyonda topu iyi kontrol eden Latovlevici, meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1.

71. dakikada sol kanattan gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında topla buluşan Özer Hurmacı, ceza alanı içine doğru ortasını yaptı. Bir anda boşta kalan Kone'nin yaptığı sert vuruşta, top kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.

78. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Saivet'in yaptığı ortada top, rakip savunmadan sekip arkada kendini unutturan Lima'da kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan İbrahim Akdağ, ceza alanı içine ortasını yaptı. İyi yükselen Schwechlen'in kafa vuruşunda, top üsten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:04
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Londra derbisinin galibi Arsenal
    1. Kuzey Londra derbisinin galibi Arsenal
    2. Basketbol: Toplu sonuç
    3. Kasımpaşa, Fenerbahçe maçına hazır
    4. Standard Liege deplasmanda mağlup
    5. Çocuklara işaret dilini hikayelerle..
    6. Beşiktaş-Galatasaray
    7. Çaldıkları rögar kapaklarını satarken..
    8. Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
    9. Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı
    10. Hollanda'da Filistin Halkıyla..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Rusya'ya mesaj yolladı! 'Askerlerimizi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'a geldi
    14. Tayland İpek Festivali'ne Türk..
    15. Fanatik Yahudilerden İsrail'deki..
    16. "Artık kız çocuklarımızı dağa..
    17. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı..
    18. Spartak Trnava üst üste 3. kez kaybetti
    19. Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7..
    20. Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum