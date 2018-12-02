Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez



Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Chedjou, Vergini, Barış Yardımcı (Dk. 46 Burak Kapacak), Latovlevici, Badji, Saivet (Dk. 90 Ramazan Keskin), Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Umut Nayir



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Schwechlen, Lokman Gör, Egemen Korkmaz, Auremir, Özer Hurmacı (Dk. 77 Munsy), İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Kone), Scuk, Sunu (Dk. 71 Erhan Çelenk), Thy



Goller: Dk. 36 Umut Meraş, Dk. 60 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 45+2 Chedjou (kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı Kartlar: Dk. 55 Aytaç Kara, Dk. 88 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 76 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)







BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

60. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Lima, ceza sahası ön çizgisinden kale arkasına doğru yönelen Latovlevici'ye topu gönderdi. Sol çaprazda zor pozisyonda topu iyi kontrol eden Latovlevici, meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1.

71. dakikada sol kanattan gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında topla buluşan Özer Hurmacı, ceza alanı içine doğru ortasını yaptı. Bir anda boşta kalan Kone'nin yaptığı sert vuruşta, top kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.

78. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Saivet'in yaptığı ortada top, rakip savunmadan sekip arkada kendini unutturan Lima'da kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan İbrahim Akdağ, ceza alanı içine ortasını yaptı. İyi yükselen Schwechlen'in kafa vuruşunda, top üsten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



