Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Attamah (Dk. 46 Kerim Frei), Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Napoleoni, Bajic (Dk. 59 Adebayor)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Torje (Dk. 68 Medjani), Robinho (Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 73 Rybalka)

Gol: Dk. 35 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Robinho, Dk. 63 Hakan Arslan, Dk. 77 Braz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Adebayor, Dk. 80 Emre Belözoğlu, Dk. 89 Epureanu (Medipol Başakşehir)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

58. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulduktan sonra ayak içiyle meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Visca topu Adebayor'a indirdi. Altıpas önündeki Adebayor'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammet Demir'den döndü.

79. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Kerim Frei'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topu kontrol eden Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topu bir kez daha önünde bulan Brezilyalı oyuncunun ikinci şutunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

87. dakikada Medipol Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca, penaltı noktasına yakın bölgedeki Napoleoni'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.