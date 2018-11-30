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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

30 Kasım 2018 Cuma 22:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay (Dk. 89 Robin Yalçın), Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci (Dk.87 Süleyman Koç), Umar, Boldrin, Gladkyy (Dk.46 Samudio), Vedat Muriç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Djedje, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Moulin, Sedat Ağçay, Cerci (Dk.59 Putsila), İlhan Parlak, El Kabir (Dk.90+1 Kehinde), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.87 Heurtaux)

Goller: Dk. 20 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 El Kadir, Dk. 61 Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Petrucci, Dk. 54 Saadane, Dk. 63 Umar (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

49. dakikada Koray Altınay'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Umar'ın kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Altay Bayındır, filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

51. dakikada Cerci'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren İlhan Parlak'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Boldrin'in ara pasında rakip defansın arkasına sarkan Umar, ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-1

73. dakikada Umar'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Samudio'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Boldrin'in vuruşunda, sağına yatan Altay Bayındır meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

90. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:07
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  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
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