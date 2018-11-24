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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:39
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Scuk, Tshabalala, Özer Hurmacı, Sunu

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Mevlüt Erdinç, Yekta Kurtuluş, Chico, Zeki Yıldırım, Maicon, Doukara

Sarı kart: Dk. 36 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Emrah Başsan'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

20. dakikada sağdan Maicon'un ortasında, topa hareketlenen Yekta Kurtuluş'un şutu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tshabalala'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

43. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:39
  1. Antalyaspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Erzurum
  4. SÜPER LİG

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