Futbol: Spor Toto 1. Lig Abalı Denizlispor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 0

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Habip Tiryaki Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 81 Mbamba), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Dk. 68 Kehinde), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Kırmızı kart: Dk. 90+5 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok) Sarı kartlar: Dk. 90+2 Mbamba (Abalı Denizlispor), Dk. 12 Glumac, Dk. 18 Beleck, Dk. 90+2 Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Abalı Denizlispor ile Balıkesirspor Baltok 0-0 berabere kaldı.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.