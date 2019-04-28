Futbol: Spor Toto 1. Lig
Abalı Denizlispor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 028 Nisan 2019 Pazar 22:23
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Habip Tiryaki
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 81 Mbamba), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Dk. 68 Kehinde), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Mbamba (Abalı Denizlispor), Dk. 12 Glumac, Dk. 18 Beleck, Dk. 90+2 Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok)
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Abalı Denizlispor ile Balıkesirspor Baltok 0-0 berabere kaldı.
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