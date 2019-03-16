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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Birevim Elazığspor: 0 - Adana Demirspor: 2

16 Mart 2019 Cumartesi 15:45
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Şanlıurfa GAP

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Serdar Özbayraktar (Dk. 68 Lamine Diarra), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdülkadir Kayalı, Bakemenga (Dk. 7 Emir Gökçe), Cengizhan Akgün, Muhammet Ildiz (Dk. 46 Kadir Bekmezci)

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Vedat Bora (Dk. 30 Emre Uğur Uruç), Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler, Gladkyy (Dk. 77 Kage)

Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) Gladkyy, Dk. 90+4 Kage (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 70 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 88 Idrissa Diarra (Birevim Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Guidileye (Birevim Elazığspor), Dk. 34 Traore, Dk. 40 Pote, Dk. 52 Erdal Öztürk, Dk. 69 Berk Yıldız (Adana Demirspor)


ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, Şanlıurfa'da oynanan maçta Birevim Elazığspor'u 2-0 yendi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:45
  1. Adana Demirspor
  2. Birevim Elazığspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. Şanlıurfa GAP

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