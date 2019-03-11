Futbol: Spor Toto 1. Lig Abalı Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 89 Gökhan Süzen), Aissati, Recep Niyaz, Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık), Kehinde (Dk. 72 Mehmet Akyüz) Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 90+1 Bahadır Taşdelen), Leandrinho (Dk. 79 Diabang), Serkan Göksu (Dk. 68 Madinda), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek Sarı kartlar: Dk. 22 Alaaddin Okumuş, Dk. 41 Serkan Göksu, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 23 Kehinde, Dk. 32 Aissati, Dk. 86 Alperen Babacan, Dk. 90+2 Gökhan Süzen (Abalı Denizlispor)



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Abalı Denizlispor ile Ümraniyespor 0-0 berabere kaldı.



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