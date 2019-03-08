Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Gazişehir Gaziantep: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 008 Mart 2019 Cuma 21:05
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç (Dk. 53 Uğur Arslan Kuru), Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Del Valle), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Sow, Kenan Özer (Dk. 46 Kubilay Aktaş)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Serdar Özbayraktar (Dk. 77 Camara), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdülkadir Kayalı, Bakemenga, Tufan Kelleci (Dk. 59 Gökhan Akkan), Cengizhan Akgün, Muhammet Ildiz (Dk. 72 Diarra)
Goller: Dk. 31 Sow, Dk. 84 Yiğitcan Erdoğan (kendi kalesine) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 54 Akakpo, Dk. 62 Abdülkadir Kayalı, Dk. 81 Cengizhan Akgün (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 59 Kubilay Aktaş, Dk. 77 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yendi.
YORUM YAZ