Futbol: Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0



Stat: Ümraniye Belediyesi Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45+2 Vasilogiannis) Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt Goller: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Dk. 30 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 42 Toykan Topuz, Dk. 45+2 Fatih Kızılay, Dk. 65 Fatih Tultak, Dk. 74 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

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