Futbol: Spor Toto 1. Lig
Ümraniyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 003 Mart 2019 Pazar 15:29
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık
Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45+2 Vasilogiannis)
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt
Goller: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 42 Toykan Topuz, Dk. 45+2 Fatih Kızılay, Dk. 65 Fatih Tultak, Dk. 74 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.
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