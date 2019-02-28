Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligin 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar: Yarın: 19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek 2 Mart Cumartesi: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük 16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan 16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu 3 Mart Pazar: 13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay 13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın 16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam 19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu 4 Mart Pazartesi: 19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay



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