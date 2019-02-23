Futbol:Spor Toto 1. Lig
- Adana Demirspor: 3 - Altınordu: 023 Şubat 2019 Cumartesi 18:22
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Muhammet Yumak
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Semih Güler, Erdal Öztürk, Rassoul, Berk Yıldız, Kosecki (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Vedat Bora (Dk. 77 Gladkyy), Hamidou Traore, Pote
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı (Dk. 35 Serdar Deliktaş), Sinan Osmanoğlu, Ali Yaşar, Alican Özfesli, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Anıl Koç (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Sefa Yılmaz
Goller: Dk. 25 Berk Yıldız, Dk. 31 Vedat Bora, Dk. 85 Gladkyy (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Semih Güler, Dk. 29 Rassoul, Dk. 56 Hamidou Traore (Adana Demirspor), Dk. 45 Berkay Samancı, Dk. 58 Sinan Osmanoğlu, Dk. 82 Okan Derici (Altınordu)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0 yendi.
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