Futbol:Spor Toto 1. Lig - Adana Demirspor: 3 - Altınordu: 0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Muhammet Yumak Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Semih Güler, Erdal Öztürk, Rassoul, Berk Yıldız, Kosecki (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Vedat Bora (Dk. 77 Gladkyy), Hamidou Traore, Pote Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı (Dk. 35 Serdar Deliktaş), Sinan Osmanoğlu, Ali Yaşar, Alican Özfesli, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Anıl Koç (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Sefa Yılmaz Goller: Dk. 25 Berk Yıldız, Dk. 31 Vedat Bora, Dk. 85 Gladkyy (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Dk. 6 Semih Güler, Dk. 29 Rassoul, Dk. 56 Hamidou Traore (Adana Demirspor), Dk. 45 Berkay Samancı, Dk. 58 Sinan Osmanoğlu, Dk. 82 Okan Derici (Altınordu)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0 yendi.



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