Futbol: Spor Toto 1. Lig Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Şanlıurfa GAP Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor) Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz

ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.