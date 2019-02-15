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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

15 Şubat 2019 Cuma 21:09
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Şanlıurfa GAP

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz

Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz


ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:09
  1. Gençlerbirliği
  2. Şanlıurfa
  3. Tetiş Yapı Elazığspor

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