Futbol: Spor Toto 1. Lig
Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gençlerbirliği: 215 Şubat 2019 Cuma 21:09
Stat: Şanlıurfa GAP
Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz
Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz
ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.
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