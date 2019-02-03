Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Tetiş Yapı Elazığspor: 0 - Giresunspor: 003 Şubat 2019 Pazar 15:49
Stat: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Fener, Idrissa Diarra, Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 85 Sahan Kaynak), Tufan Kelleci, Traore, Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Murat Ceylan), Kadir Taşoğlu (Dk. 75 Emir Gökçe)
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Savaş Polat (Dk. 63 Tanase), Aykut Demir, Orhan Taşdelen, Bahadır Erol, Tevfik Altındağ, Landel, Muhammet Reis (Dk. 69 Yasin Ozan), Volkan Okumak (Dk. 40 Traore), Dauda, Emre Nefiz
Sarı kartlar: Dk. 29 Orhan Taşdelen, Dk. 60 Savaş Polat, Dk. 75 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Bahadır Erol (Giresunspor), Dk. 62 Kadir Taşoğlu, Dk. 90+2 Ahmet Sabri Fener (Tetiş Yapı Elazığspor)
ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı.
Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.
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