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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Tetiş Yapı Elazığspor: 0 - Giresunspor: 0

03 Şubat 2019 Pazar 15:49
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Fener, Idrissa Diarra, Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 85 Sahan Kaynak), Tufan Kelleci, Traore, Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Murat Ceylan), Kadir Taşoğlu (Dk. 75 Emir Gökçe)

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Savaş Polat (Dk. 63 Tanase), Aykut Demir, Orhan Taşdelen, Bahadır Erol, Tevfik Altındağ, Landel, Muhammet Reis (Dk. 69 Yasin Ozan), Volkan Okumak (Dk. 40 Traore), Dauda, Emre Nefiz

Sarı kartlar: Dk. 29 Orhan Taşdelen, Dk. 60 Savaş Polat, Dk. 75 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Bahadır Erol (Giresunspor), Dk. 62 Kadir Taşoğlu, Dk. 90+2 Ahmet Sabri Fener (Tetiş Yapı Elazığspor)


ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı.

Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:49
  1. Elazığspor
  2. Futbol 1. Lig
  3. Giresunspor
  4. Şanlıurfa

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