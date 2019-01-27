Futbol: Spor Toto 1. Lig - Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 2



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Cem Özbay

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Renan (Dk. 27 Kağan Miray Bağış), Landel, Alperen Aydın, Volkan Okumak (Dk. 65 Savaş Polat), Tanase (Dk. 46 Bahadır Erol), Mehmet Taş, Ba Adama

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Sinan Kurt, Ayuk Mbu, Burhan Eşer (Dk. 75 Todorovic), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk (Dk. 57 Gueye), Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 84 Galip Güzel), Anıl Karaer Goller: Dk. 76 Sinan Kurt, Dk. 77 Ayuk Mbu (Osmanlıspor) Kırmızı Kart: Dk. 58 Berkan Yıldırım (Giresunspor) Sarı Kartlar: Dk. 45 Alperen Aydın (Giresunspor), Dk. 29 Lumanza, Dk. 55 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

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