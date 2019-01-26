Futbol: Spor Toto 1. Lig - Denizlispor: 5 - Adana Demirspor: 1



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 76 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 86 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 86 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Anderson, Vedat Bora (Dk. 82 Erdal Öztürk), Legear (Dk. 46 Berk Yıldız), Mitrovic, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Rassoul (Dk. 46 Traore), Pote Goller: Dk. 22 (Penaltıdan) ve 63 Mehmet Akyüz, Dk. 45+1 ve 74 Recep Niyaz, Dk. 84 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 30 Vedat Bora (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Emre Uğur Uruç, Dk. 12 Rassoul, Dk. 18 Semih Güler, Dk. 20 Kurtuluş Yurt, Dk. 51 Kaan Kanak, Dk. 87 Mitrovic (Adana Demirspor), Dk. 27 Alperen Babacan (Denizlispor)



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor, evinde Adana Demirspor'u 5-1 yenerek, liderliğe yükseldi.

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