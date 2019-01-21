Futbol: Spor Toto 1. Lig - Tetiş Yapı Elazığspor: 0 - Adanaspor: 1



Stat: GAP Hakemler: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil Tunç Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 79 Enes Kaplan), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 54 Eren Çinkılınç), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çınar (Dk. 89 Yusuf Karataş) Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Onur Akbay, Bumba, Kone (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Özkan Taşdemir, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Doğanay Kılıç), Eren Keleş (Dk. 90 Andaç Güleryüz)

Gol: Dk. 46 Kone (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Polatdemir, Dk. 79 Hebat Alan (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 28 Abdulkadir Özdemir, Dk. 48 Veli Kızılkaya, Dk. 60 Göksu Alhas (Adanaspor)



ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor'u 1-0 yendi. Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.



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