Futbol: Spor Toto 1. Lig
Altınordu: 0 - Giresunspor : 024 Aralık 2018 Pazartesi 21:20
Stat: Bornova
Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Vural Gül
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert, Alican Özfesli, (Dk. 57 Deniz Kılınç) Sefa Yılmaz, Berkay Görmez, (Dk.78 Hüseyin Atakan Üner) Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Kadir Yurttadur, (Dk. 46 Anıl Koç) Sinan Osmanoğlu
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Ferhat Görgülü, Volkan Okumak, Id Azza (Dk. 86 Dauda), Emre Uğur Uruç, Bahadır Erol (Dk. 90+1 Kağan Miray Bağış), Alperen Aydın, Çağlar Birinci, Husmani, Hüsamettin Tut
Sarı kartlar: Dk. 21 Berkay Samancı (Altınordu), Dk. 30 Id Azza, Dk. 86 Husmani (Giresunspor)
İzmir (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
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