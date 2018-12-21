Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Denizlispor: 1 - İstanbulspor : 021 Aralık 2018 Cuma 21:17
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Cemil Tunç
Denizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Deniz Vural, Aissati, Burak Çalık (Dk. 78 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 88 Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt (Dk. 83 Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Etoga, Onur Ergün, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Clesio, Ali Dere (Dk. 65 Muhammed Demirci), Cajic, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Muhsin Yıldırım), İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic
Gol: Dk. 56 Recep Niyaz (Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 86 Muhammed Demirci (İstanbulspor)
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.
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