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Hatayspor: 2 - Boluspor: 0

1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Hatayspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.

09 Aralık 2018 Pazar 15:37
Hatayspor: 2 - Boluspor: 0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Caner Ak, İlker Takpak, Hakan Karabalcık

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 77 Yılmaz Özeren), Selim Ilgaz (Dk. 82 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90+2 Korkishko)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Akabueze, İshak Çakmak, Etoundi (Dk. 62 Özgür Can Özcan), Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Dimov, Guido Koçer, Burak Asan (Dk. 69 Sebaihi), Ümit Kurt

Goller: Dk. 54 ve Dk. 65 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ümit Kurt, Dk. 67 Ufuk Budak (Boluspor), Dk. 47 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 89 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:37
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