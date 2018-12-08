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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligde 16 ve 17. hafta maçlarının programı açıklandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:25
Futbol: Spor Toto 1. Lig


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son iki haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçları 14, 15 ve 16 Aralık, 17. hafta karşılaşmaları ise 21, 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:


- 16. hafta


14 Aralık Cuma:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)


- 17. hafta


21 Aralık Cuma:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

22 Aralık Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)

23 Aralık Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:25
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