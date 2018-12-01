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Futbol: Spor Toto 1 . Lig

- Boluspor: 2 - Adana Demirspor: 3

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:42
Futbol: Spor Toto 1 . Lig


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Mehmet Ali Mazlum

Boluspor: Gökhan Değirmenci, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 65 Sabaihi), Akabueze (Dk. 89 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Etoundi, Ufuk Budak, Dimov, Guido Koçer, Burak Asan (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 78 Djemoussa Traore), Hamidou Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 66 Emre Nefiz), Kosecki (Dk. 66 Anderson)

Goller: Dk. 9 Orhan Taşdelen, Dk. 36 Orkan Çınar, Dk. 82 Pote (Adana Demirspor), Dk. 53 Guido Koçer, Dk. 72 Akabueze (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Djemoussa Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Mitrovic, Dk. 80 Hamidou Traore (Adana Demirspor)


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Adana Demirspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2 yendi.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:42
  1. Adana Demirspor
  2. Atatürk
  3. Bolu
  4. Boluspor
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