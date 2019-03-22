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Futbol oyun dünyası hizmete açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Futbol Oyun Dünyası’nın hizmete açılması nedeniyle töreni gerçekleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 14:00
Futbol oyun dünyası hizmete açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Futbol Oyun Dünyası’nın hizmete açılması nedeniyle töreni gerçekleştirildi. Gençlere ve spora her alanda destek verdiklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Amacımız tesislerimizde ne kadar genci spor ile buluşturursak bizim için başarıdır” dedi.


Geleceğin sporcularını yetiştirmek ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak amacıyla Şanlıurfa’da birçok tesis ve gençliğe yönelik yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yaptığı spor tesislerine futbol oyun dünyasını ekledi. Gerçekleştirilen Futbol Oyun Dünyasının hizmet alım töreninde gençler ile bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi, burada Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, "Şehirde sadece futbol anlamında değil birçok branşta çalışmalar yaptık. Allaha şükürler olsun çok kısa bir sürede spor şehri olma yolunda önemli adımlar atıldı. Öncelikle Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyemizin Spor kulüp başkanları ve bugüne kadar çok uyum içerisinde çalıştığımız 81 spor kulübüne hizmet veren Amatör Spor Kulüpleri başkanlığımız ortak istişare ile çalıştılar. Bizlere göre Belediyeler işin amatör kısmı ile ilgilenmeli çünkü profesyonel spor kulüpleri bizim işimiz değil ve olmamalıdır da. Biz amatör anlamında ne kadar genci spor ile buluşturursak bizim için başarıdır. Bu yüzdendir ki bu çalışma bakış açımızı çocuklarımıza, gençlerimize ve hocalarımıza verdik. Allah razı olsun ki onlarda çok duyarlı davrandı ve bizlerle hareket etti. Bunu her zaman belirtiyorum siz gençliğe sahip çıkarsanız ve ahlaklı gençliği ahlaklı yöneticilere teslim ederseniz başarı gelir.Yıllarını spora vermiş Şanlıurfa’nın evladı Serdar Tatlı hocamız bu gün bizler birlikte. Şanlıurfa’nın hakemlik anlamında markası, kimse bunu inkâr edemez. Serdar hocamız ve diğer spor ile ilgilenen hocalarımızdan istifade etmemiz lazım.Onlara yok gibi davranmayacağız, yetenek çabuk keşfedilmiyor. Şehir olarak bizim sadece futbol ile ilgilenmemiz olmaz, çocuklarımız yeteneklerine göre branşlara ayrılarak yeteneklerini doğru bir şekilde kullanmaları lazım. Çocuklarımıza sahip çıktığımızda başarıda geliyor. Çocuklarımız Dünya, Balkan, Türkiye ve bölge derecelerine girdi bu çocuklar bizim çocuklarımız imkan verildiğinde başarılı gençlerimizin olduğunu hep birlikte gördük. Eğer bizler bu şehri seviyor isek doğru tespitlerde bulunacağız ve bu işi anlayan kişiler ile hareket edeceğiz. Serdar Tatlı hocamız hiçbir ücret karşılığı olmadan 10 defa bu tesisimizde incelemelerde bulunarak FİFA standartlarına uygunluğunu araştırmış, şehrini sevmek böyle bir şeydir takdir edip alkışlamamız lazım” şeklinde konuştu.


“Spor lisesi kurmak için ilerleyen günlerde protokol imzalayacağız”


Yapılması gerekenin gençlere anı olabilecek mekanlar bırakma olduğunu anlatan Nihat Çiftçi, “İşte Futbol Oyun Dünyası bu mekânlardan bir tanesidir. Yenice Spor Merkezimiz geliştirildi ve revize edildi ve yine gençlerimizin hizmetine sunuldu. Birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa sporu için çok önemli bir çalışma olan Spor Lisesini kurmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte protokol aşamasına geldik. Bu iş eğitim ile başlar ve geliştirilir. Spor sadece zihinsel ve fiziksel bir gelişim değil spor bir şehrin marka değeridir. Şanlıurfa büyük sporcular çıkardığı zaman büyük bir şehir olduğunu herkese duyurmuş olur” dedi.


“Spor ve gençlik anlamında 13 ilçemizde birçok eser yaptık”


“13 İlçemizde spor sahaları yaptı ve tüm ilçelerimize gençlik merkezleri kazandırdık” diyen Başkan Nihat Çiftçi, Buradan yöneticilerimize seslenmek istiyorum ki, mekânları mekan yapan faaliyetidir yapımı değildir. Bu gün bu Futbol Oyun Dünyası cıvıl cıvıl olmalı Şanlıurfalı çocuklar ile renkli olmalı. Eğer bu kapılar kapatılacaksa hakkımı helal etmiyorum. Amatör Anlamında 81 Kulübümüzü kendi kulübümüz gibi gördük ve işimiz amatöre destek vermektir dedik ve her zaman her türlü desteğimizi onlara verdik. Bu kulüpler benim yerim değildi ama kamunun olduğu için gençliği ilgilendirdiği için hiçbir zaman yok demeden hep destek verdik” ifadelerini kullandı.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ise “Urfa’da bir tabir vardır oda yiğidi öldür ama hakkını yeme bu tabir de Nihat Çiftçi için geçerli ve yaptığı hizmetlerin bizler sadece açılışlarına yetişebiliyoruz. O kadar açılışlar oluyor ki bunlara yetişmekte güçlük çekiyoruz, kayda değer önemli ve ciddi projelere imza atılıyor. Hepinizin huzurunda şükranla minnetle kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Alp, “Nihat Başkanımızın gençlere, spora yaptığı katkı tartışılmayan bir gerçektir. Kısa süredeki çalışma dönemimizde yakın bulduğumuz güzel işlere imza attık. Başkanımız ile uzun dönemler çalışmak isterdik Nihat Çiftçi Şanlıurfa için çok büyük bir değerdir bu tartışılmaz bir gerçektir” diye konuştu.


Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ise, “Gençliğin önemini bilen, gençlik ile yatıp kalkan ve sorunlarını çözmeye yönelik bir çok adım atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye tüm kulüplerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Başkan Nihat Çiftçi gençler ile birlikte hatıra resmi çekerek futbol oynadı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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