Futbol: Hazırlık Maçı Göztepe: 1 - Menemenspor: 0

AFYONKARAHİSAR (AA) - Süper Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar'da yaptığı hazırlık maçında Menemenspor'u 1-0 yendi. Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına Göztepe; Göktuğ, Murat, Titi, Veli, Berkan, Serdar, Poko, Alpaslan, Halil, Deniz ve Eren 11'i ile sahaya çıktı. Menemenspor ise Amir, Jasmin, Abdelaye, Semih, Alberk, Murat, Taşkın, Umut, Mustafa, Serhat ve Hüseyin 11'i ile karşılaşmaya başladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısına etkili başlayan Göztepe, 53. dakikada Serdar ile bulduğu golle Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.



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