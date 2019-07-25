0553 313 94 23

Futbol: Hazırlık maçı

MKE Ankaragücü: 2 - Altınordu: 2

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:18
Futbol: Hazırlık maçı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Altınordu, Fatih Altay'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 6. dakikasında Dever Orgill'in attığı golle eşitliği sağladı.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında Fatih Altay tekrar sahneye çıktı ve 66. dakika skoru 2-1 yaptı.

Maçın 68. dakikasında topla buluşan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlara göndererek başkent ekibinin ikinci defa geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda atakların sonuçsuz kaldığı maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:18
  1. Altınordu
  2. hazırlık
  3. maç
  4. MKE Ankaragücü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arslan Soydan: Bu sezon mevsimlik fındık işçilerinin tamamı iş bulabilir
    1. Arslan Soydan: Bu sezon mevsimlik..
    2. Osmancık Belediye Başkan Ahmet Gelgör;..
    3. Arsenal 18 yaşındaki savunma..
    4. Mehmet Güllüoğlu: Düzce'de..
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Irak Türkmen Cephesi Türkiye..
    7. Arsenal'e 18 yaşında savunma oyuncusu
    8. Kırgızistan’da El Sanatları Festivali
    9. Yeni Malatyaspor, Avrupa'daki ilk..
    10. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    11. Adana’da otel işçileri grevde
    12. Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı..
    13. GÜNCELLEME - Osmaniye'de uyuşturucu..
    14. İmamoğlu’ndan Muğla Büyükşehir..
    15. Galatasaray bayrağı, Şampiyonlar..
    16. Genk ile Yılport Samsunspor arasında..
    17. KYK yurt ödemesini unutup kaydı..
    18. Kıçdaroğlu, CHP Çalıştayı’nın..
    19. Pakistan üzerinden ABD-Çin kapışması
    20. İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp..
    21. Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da
    22. Somali'deki Türk askeri eğitim üssü..
    23. Barcelona'dan Patrick Kluivert'e görev
    24. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış:..
    25. Mustafa Cengiz’den Falcao..
    26. Hollywood oyuncusu Eric Roberts..
    27. SPK haftalık bülteni
    28. Tekirdağ'da "rüşvet" operasyonu
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir bin..
    30. DGS jeofizik mühendisliği taban..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı