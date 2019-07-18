Futbol: Hazırlık maçı - Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1



ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 26. dakikasında Erdem Özgenç'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında gelişen Hatayspor atağında, Pierre-Yves Polomat'ın meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-1'e geldi. Kalan dakikalarda her iki takım ataklarının sonuçsuz kaldığı karşılaşma bu skorla tamamlandı. Karşılaşmayı, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yardımcı antrenörü Mert Nobre de izledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.