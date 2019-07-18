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Futbol: Hazırlık maçı

- Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:48
Futbol: Hazırlık maçı


ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 26. dakikasında Erdem Özgenç'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında gelişen Hatayspor atağında, Pierre-Yves Polomat'ın meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-1'e geldi.

Kalan dakikalarda her iki takım ataklarının sonuçsuz kaldığı karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmayı, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yardımcı antrenörü Mert Nobre de izledi.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:48
  1. Erzurum
  2. Futbol
  3. Gençlerbirliği
  4. Hatayspor
  5. Hazırlık maçı
  6. SÜPER LİG

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