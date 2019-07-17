Futbol: Hazırlık maçı





İSTANBUL (AA) - 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçına siyah-beyazlı ekip, Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Beşiktaş 43. dakikada Quaresma'nın soldan ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Ahmet Gülay, Erdem Seçgin, Necip Uysal, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir 11'i ile çıktı.

Pendikspor, 47. dakikada Ozan Papaker'in attığı golle skoru eşitlerken, 82. dakikada Orkan Çınar'ın golüyle siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçından 2-1 galibiyetle ayrıldı.





- Fikret Orman maçı takip etti





Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da izledi.

Orman'a yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Mican da eşlik etti.

Maçta ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanıldı. Mücadelede 6 kamera ile yeni sezon öncesi VAR sisteminin denemesi gerçekleştirildi.







