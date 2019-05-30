Futbol: Hazırlık maçı - Türkiye: 2 - Yunanistan: 0 (İlk yarı)



Stat: Antalya

Hakemler: Radu Marian Petrescu, Radu Adrian Stefan Ghinguleac, Vladimir Costin Urzica (Romanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Kenan Karaman

Yunanistan: Paschalakis, Mavrias, Kourbelis, Koutris, Masouras, Siopis, Samaris, Pelkas, Valerianos, Koulouris, Fortounis

Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 17 Kenan Karaman (Türkiye)

ANTALYA (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı, ay-yıldızlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, top kaleci Paschalakis'ten döndü. 11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in solundan ağlarla buluştu: 1-0. 17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in sağından filelere gitti: 2-0. 24. dakikada gelişen Yunanistan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samaris'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 32. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı. 39. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 41. dakikada ani gelişen Yunanistan atağında Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüyle sona erdi.



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