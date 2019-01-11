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Futbol: Hazırlık maçı

- Trabzonspor: 0 - MTK Budapeşte: 2

11 Ocak 2019 Cuma 19:47
Futbol: Hazırlık maçı


ANTALYA (AA) - Trabzonspor, devre arası kampındaki son hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte ekibine 2-0 yenildi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin sahasında MTK Budapeşte takımıyla karşılaştı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Novak, Ibanez, Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega ilk 11'iyle sürdü. İlk yarının son dakikalarında sakatlık geçiren Nwakaeme'nin yerine Abdülkadir Parmak oyuna girdi. Bordo-mavili ekibin birçok gol fırsatından yararlanamadığı ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Macaristan temsilcisi, 50. dakikada Daniel Gera'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili takım, sağ bek oyuncusu Pereira'nın 57. dakikada kendi ağlarını havalandırmasıyla karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Maçı, çok sayıda Trabzonspor taraftarı da izledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 19:47
  1. Antalya
  2. Futbol
  3. Hazırlık maçı
  4. Trabzonspor

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