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Futbol: Hazırlık maçı

Türkiye: 0 - Ukrayna: 0

20 Kasım 2018 Salı 22:43
Futbol: Hazırlık maçı


Stat: Antalya

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür (Dk. 85 Merih Demiral), Kaan Ayhan (Dk. 55 Ertuğrul Ersoy), Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Aytaç Kara), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Serdar Gürler), Yunus Mallı (Dk. 74 Mehmet Topal), Enes Ünal (Dk. 46 Cenk Tosun)

Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko (Dk. 46 Malinovskiy), Makarenko (Dk. 83 Buyalskiy), Zinchenko, Tsygankov (Dk. 77 Shved), Kovalenko (Dk. 85 Boryachuk), Konoplyanka (Dk. 63 Bolbat)

Sarı kartlar: Dk. 36 Shaparenko, Dk. 88 Shved (Ukrayna) Dk. 49 İrfan Can Kahveci, Dk. 62 Ömer Bayram (Türkiye)

ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.

50. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in yerden pasında, altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, kaleci Lunin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

55. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Lunin meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

69. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışta topun başına geçen Malinovskiy'in vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı iki hamlede tuttu.

76. dakikada Bolbat'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Zinchenko'nun vuruşunda, kaleci Sinan Bolat yatarak topu kontrol etti.

80. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:43
  1. Antalya
  2. Hazırlık maçı
  3. türkiye
  4. Ukrayna

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