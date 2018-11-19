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Futbol: Hazırlık maçı

Serik Belediyespor 19 Yaş Altı Takımı: 2 - Afganistan A Milli Takımı : 3

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:07
Futbol: Hazırlık maçı


ANTALYA (AA) - Afganistan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Serik Belediyespor 19 Yaş Altı Takımı'nı 3-2 yendi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Arcadia Otel'in spor merkezinde oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Amiri attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 37. dakikasında Afganistan takımının gelişen ani atağını Noor gole çevirdi. Afganistan bu golle 2-0 öne geçti. 43. dakikada İntezar takımının 3. golünü attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 3-0 Afganistan Milli Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takımda ataklarını sürdürdü. Maçın 54. dakikasında Çağlar Serik Belediyespor'un ilk golünü attı. 59. dakikada ani gelişen atağı gole çeviren İsmail takımının ikinci golünü filelere gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-2 Afganistan'ın galibiyeti ile tamamlandı.

Maçı Antalya'da eğitim gören Afganistanlı üniversite öğrencileri de izledi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:07
  1. Afganistan A Milli Takımı
  2. Antalya
  3. Belek
  4. Futbol hazırlık maçı
  5. SERIK

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