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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

- Üçüncülük maçında İsveç, İngiltere'yi 2-1 yendi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:12
Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası


İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenen İsveç, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın üçüncülük maçında, İngiltere ile İsveç karşılaştı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kosovare Asllani ve 22. dakikada Sofia Jacobsson kaydetti. İngiltere'nin tek golünü 31. dakikada Francesca Kirby attı.

İsveç, 1991 ve 2011 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez bronz madalya kazandı.

Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, yarın TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:12
  1. FIFA Kadınlar Dünya Kupası
  2. İngiltere
  3. İsveç

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